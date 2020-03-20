В Украине число зараженных коронавирусом возросло до 39

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Украине возросло число зараженных коронавирусом

В Украине число зараженных коронавирусом COVID-19 возросло до 39 человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Сообщается, что 10 новых случаев зафиксировано в Черновицкой области.

"По состоянию на 22:00 20 марта в Украине подтверждено 39 случаев COVID-19. 10 новых случаев зафиксировано в Черновицкой области", - заявили в Минздраве.

Также отмечается, что украинец, у которого первым был зафиксирован коронавирус, уже выздоровел.

Напомним, по состоянию на вечер 20 марта в Украине было 29 случаев заражения коронавирусом. Первый случай коронавируса был подтвержден в Харьковской области.

Кроме того, и. о. главы Киевской ОГА Василий Володин заявил, что в Киевской области зафиксирован третий случай коронавируса.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщал, что Минздрав ожидает роста количества исследований на заболевание коронавируса в стране.

Отметим, что в Украине официально выздоровел от коронавируса первый пациент. В Минздраве отметили, что повторный лабораторный анализ на коронавирус показал отрицательный результат, то есть инфекции не обнаружено.

Добавим, что министр здравоохранения Илья Емец заявил, что коронавирус продолжит распространяться Украиной, так что самое трудное ждет украинцев впереди. Он добавил, что медики ежедневно получают результаты тестов на коронавирус с подтверждением.