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В Киевской области подтвердили третий случай коронавируса

Новости » Коронавирус     20.03.2020 - 20:33
В Киевской области подтвердили третий случай коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Третий случай вируса в Киевский области зафиксировали 20 марта

Временно исполняющий обязанности главы Киевской ОГА Василий Володин заявил, что в Киевской области зафиксирован третий случай коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Володина в Facebook.

При этом Володин не сообщил подробностей и попросил людей не поддаваться панике.

"Только что стало известно о третьем подтвержденном случае заболевания коронавирусом в Киевской области. Прошу всех придерживаться строгого карантина и не поддаваться панике", - написал он.

Напомним, ранее 20 марта во Львове подтвердили первый случай коронавируса в городе. Позже Министерство здравоохранения подтвердило данную информацию.

Инфицирование коронавирусом обнаружили у мужчины, 1950 года рождения, вернувшегося 13 марта из Германии. Его положительный результат подтвердили две частные лаборатории во Львове и Киеве. Сейчас мужчина находится в местной инфекционной больнице.

Ранее министр здравоохранения Илья Емец заявил, что коронавирус продолжит распространяться Украиной, так что самое трудное ждет украинцев впереди. Он добавил, что медики ежедневно получают результаты тестов на коронавирус с подтверждением.

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