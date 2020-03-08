Минздрав подтвердил отсутствие новых случаев коронавируса в Украине

Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Украины не подтвердил наличие коронавируса у 6 человек, которые ранее были госпитализированы с подозрением на заболевание. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Также отрицательные результаты показали 14 образцов лиц, которые контактировали с заболевшим на коронавирус.

По состоянию на утро 8 марта в Украине зарегистрирован 1 случай COVID-19. В вирусологической референс лаборатории ЦОЗ исследованы все 20 доставленных образцов материалов, в том числе 6 отобранных от лиц с подозрением на COVID-19 и 14 от контактных. Все результаты отрицательные, коронавирусной инфекции не обнаружено", - сообщили в Минздраве.

Напомним, 3 марта в Черновцах был зафиксирован первый случай коронавируса в Украине. Позитивный результат показал мужчина, который ранее путешествовал на территории Италии. Как ранее отмечали медики, состояние пациента стабильное, хотя у него фиксируют скачки температуры тела на протяжении дня.

Также РБК-Украина писало, что в Европе количество подтвержденных случаев коронавируса составляет более 9 тысяч человек. В мире заболели COVID-19 более 106 тысяч человек.