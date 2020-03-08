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В Черновицкой области из-за коронавируса продезинфицировали все автовокзалы

Новости » Общество     08.03.2020 - 10:57
В Черновицкой области из-за коронавируса продезинфицировали все автовокзалы
Фото: дезинфекция автовокзала в Черновицкой области (dsns.gov.ua)

Спасатели провели дезинфекцию с помощью средства "Санитаб"

В Черновицкой области спасатели провели дезинфекцию всех автовокзалов и автостанций с целью недопущения распространения коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что дезинфекция проводилась 7 марта с помощью средства "Санитаб".

"С целью недопущения распространения инфекционных заболеваний, 7 марта спасатели Управления ГСЧС Украины в Черновицкой области совместно с работниками Главного управления Держпродспоживслужбы области, провели дезинфекционные мероприятия по обработке дезинфицирующим средством "Санитаб" автовокзалов и автостанций по всей территории Черновицкой области. К дезинфекции привлекались отделения радиационной и химической защиты аварийно-спасательного отряда специального назначения и все пожарно-спасательные подразделения Управления", - сообщили в ГСЧС.

Напомним, 3 марта в Черновцах был зафиксирован первый в Украине случай коронавируса. Заболевшим оказался мужчина, который до этого путешествовал в Италии. По словам медиков, пациент находится в стабильном состоянии, хотя у него наблюдаются скачки температуры.

В результате в Черновцах объявили локальную чрезвычайную ситуацию на региональном уровне в связи с подтверждением случая коронавируса COVID-19. Для недопущения распространения коронавируса в Черновцах и Черновицкой области запретят массовые мероприятия, концерты, конференции, спортивные события. Также будет временно остановлен учебный процесс. Меры продлятся 16 дней.

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