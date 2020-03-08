В Европе количество случаев коронавируса превысило 9 тысяч

Наибольшее количество случаев в Италии - 5883
Количество подтвержденных случаев коронавируса в мире по состоянию на утро 8 марта составляет 106 161, из них более 9 тысяч зафиксированы в Европе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.
По данным Минздрава, по состоянию на сегодня в Европейском регионе зафиксированы 9358 случаев заболевания коронавирусом COVID-19, в частности, 255 - летальные. Опасный вирус зафиксирован в таких странах:
Также по одному случаю было зафиксировано в Андорре, Армении, Латвии, Литве, Люксембурге, Монако, Молдове, Сербии и Украине.
Напомним, ранее сообщалось, что в Италии из-за вспышки коронавирус решили закрыть на карантин более 20 провинций. Сейчас в этих провинциях дороги перекрыты, а въезд и выезд разрешается в случае "крайней необходимости". Продлится карантин минимум до 3 апреля.