Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

В Минздраве Украины подтвердили заражение коронавирусом

В Украине подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Об этом заявили в Минздраве Украины, передает корреспондент РБК-Украина.

Информацию о первом заражении коронавирусом в Украине подтвердил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге в Кабинете министров.

"Все материалы и образцы дополнительно переданы в вирусологическую лабораторию ВОЗ, но случай зарегистрирован в Украине", - заявил Ляшко.

Ляшко отметил, что в Минздраве начали работать с лицами, с которыми контактировал этот человек. По данным СМИ, заразился житель Черновцов, который вернулся из Италии.

"Контактных лиц немного. О всех их известно местным эпидемиологам и сейчас они реально работают с контактными лицами. Все остальные находятся в режиме самоизоляции. Система продемонстрировала свою готовность к первому случаю", - заявил он.

В Минздраве отметили, что ближайший контактный человек - это жена, которая путешествовала с мужем, она сейчас находится в самоизоляции.

"Вопрос количества людей с кем контактировал - это вопрос эпидемиологов. Ближайший контактный - это жена, которая с ним путешествовала, вместе возвращались и вместе находятся в самоизоляции. Сейчас жена находится в самоизоляции", - сказал Ляшко.

Ляшко добавил, что сейчас регистрируются единичные случаи завозных случаев коронавирусной инфекции.

"Мы находимся в той фазе, когда говорим, что регистрируются единичные случаи завозных случаев коронавирусной инфекции", - добавил он.

Отметим, в Италии от коронавируса COVID-19 умерли 52 человека. По состоянию на 2 марта в Италии насчитывается 1835 человек, у которых диагностировали коронавирус.

Добавим, что Евросоюз повысил угрозу заражения коронавирусом с умеренного уровня до высокого. Также в Брюсселе приняли решение создать группу реагирования Corona, которая сосредоточится на борьбе с вирусом.