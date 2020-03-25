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Минздрав подтвердил четвертую смерть от коронавируса в Украине

Новости » Коронавирус     25.03.2020 - 10:33
Минздрав подтвердил четвертую смерть от коронавируса в Украине
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Летальный случай был зафиксирован в Тернопольской области

Минздрав подтвердил четвертую смерть от коронавируса в Украине, сегодня умер житель Тернопольской области. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Сообщается, что летальный случай был зафиксирован в Тернопольской области, умер 68-летний мужчина.

"Сегодня в Тернопольской области умер 68-летний пациент с лабораторно подтвержденным тестом на COVID-19. Минздрав Украины выражает соболезнования близким", - говорится в сообщении.

Согласно последним официальным данным, в Украине зафиксировано 113 случаев заражения COVID-19.

Напомним, в Тернополе также заразился коронавирусом врач. Также в Киевской области подтвердили еще один случай заражения коронавирусом - заболела беременная женщина в Ирпене. Кроме того, лабораторно было подтверждено два случая заболевания коронавирусом в Тернопольской области.

Ранее РБК-Украина писало, что в Тернопольской области полиция разыскивает около 500 человек, которые контактировали с инфицированным коронавирусом священником. На период общения с людьми, священник не знал, что заражен.

Более того, в Китае зафиксировали первую смерть от нового хантавируса.

Минздрав: в Украине зафиксировано 113 случаев коронавируса В Тернопольской области зафиксирована первая смерть от коронавируса
Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныТернопольская областьпреступленияКоронавирус
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