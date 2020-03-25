Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Летальний випадок був зафіксований у Тернопільській області

МОЗ підтвердив четверту смерть від коронавірусу в Україні, сьогодні помер житель Тернопільської області. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Повідомляється, що летальний випадок був зафіксований у Тернопільській області, помер 68-річний чоловік.

"Сьогодні в Тернопільській області помер 68-річний пацієнт з лабораторно підтвердженим тестом на COVID-19. МОЗ України висловлює співчуття близьким", - йдеться у повідомленні.

Згідно з останніми офіційними даними, в Україні зафіксовано 113 випадків зараження COVID-19.

Нагадаємо, у Тернополі також заразився коронавірусом лікар. Також у Київській області підтвердили ще один випадок зараження коронавірусом - захворіла вагітна жінка в Ірпені. Крім того, лабораторно було підтверджено два випадки захворювання коронавірусом в Тернопільській області.

Раніше РБК-Україна писало, що в Тернопільській області поліція розшукує близько 500 чоловік, які з контактували з інфікованим коронавірусом священиком. На період спілкування з людьми, священик не знав, що заражений.

Більш того, в Китаї зафіксували першу смерть від нового хантавірусу.