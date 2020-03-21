Минздрав планирует привлечь к борьбе с коронавирусом студентов-медиков

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По статистике, примерно 5-7% людей, инфицированных коронавирусом, будут попадать в реанимации

Студентов старших курсов медицинских университетов Украины и интернов могут привлекать к борьбе с коронавирусом COVID-19. Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" сказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Таким образом в министерстве рассчитывают оказать помощь врачам.

"Сейчас отрабатывается возможность привлечения дополнительно, чтобы усилить медиков, студентов 5-6 курсов, а также интернов, которые сейчас находятся на карантине, и мы будем принимать меры для того, чтобы привлечь их на помощь врачам", - сказал Ляшко.

Он отметил, что по статистике, которая есть сегодня в Италии и Испании, примерно 5-7% людей, зараженных коронавирусом, будут попадать в реанимационные отделения, отделения интенсивной терапии, "где им нужно оказывать высококвалифицированную профессиональную медицинскую помощь".

Напомним, власти Италии решили привлечь к работе 10 тысяч студентов-медиков, чтобы помочь медицинским службам справиться с пандемией коронавируса в стране.

Как известно, по состоянию на 20 марта в Украине количество зараженных коронавирусом возросло до 41 человека. Два новых случая зафиксированы в Киевской и Тернопольской областях.

По данным МИД, по состоянию на 22.00 пятницу, 20 марта, за рубежом от коронавируса COVID-19 умерли трое украинцев.

Из-за вспышки коронавируса правительство 20 марта объявило о введение режима чрезвычайной ситуации в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях. К этому чрезвычайную ситуацию объявили в Черновицкой, Житомирской и Киевской областях.