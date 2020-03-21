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МОЗ планує залучити до боротьби з коронавірусом студентів-медиків

Новини » Коронавірус     21.03.2020 - 04:16
МОЗ планує залучити до боротьби з коронавірусом студентів-медиків
Ілюстративне фото (twitter.com/ChuBailiang)

За статистикою, приблизно 5-7% людей, інфікованих коронавірусом, будуть потрапляти до реанімацій

Cтудентів старших курсів медичних університетів України та інтернів можуть залучати до боротьби з коронавірусом COVID-19. Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Таким чином у міністерстві розраховують надати допомогу лікарям.

"Зараз відпрацьовується можливість залучення додатково, щоб підсилити медиків, студентів 5-6 курсів, а також інтернів, які наразі перебувають на карантині, і ми будемо вживати заходів для того, щоб залучити їх на допомогу лікарям", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що за статистикою, яка є сьогодні в Італії та Іспанії, приблизно 5-7% людей, заражених коронавірусом, будуть потрапляти до реанімаційних відділень, відділень інтенсивної терапії, "де їм потрібно надавати висококваліфіковану професійну медичну допомогу".

Нагадаємо, влада Італії вирішила залучити до роботи 10 тисяч студентів-медиків, щоб допомогти медичним службам впоратися з пандемією коронавірусу в країні.

Як відомо, станом на 20 березня в Україні кількість заражених коронавірусом зросла до 41 людини. Два нових випадки зафіксовані в Київській і Тернопільській областях.

За даними МЗС, станом на 22.00 п'ятниці, 20 березня, за кордоном від коронавірусу COVID-19 померли троє українців.

Через спалах коронавірусу уряд 20 березня оголосив про введення режиму надзвичайної ситуації в Києві, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях. До цього надзвичайну ситуацію оголосили у Чернівецькій, Житомирській та Київській областях.

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