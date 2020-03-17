Италия привлечет для борьбы с коронавирусом студентов-медиков

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Италия стала крупнейшим очагом COVID-19 за пределами Китая

Власти Италии решили привлечь к работе 10 тысяч студентов-медиков, чтобы помочь медицинским службам справиться с пандемией коронавируса в стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Министр университетов и научных исследований Гаэтано Манфреди заявил, что правительство разрешит студентам последнего курса выйти на работу на 8−9 месяцев раньше срока и без сдачи выпускных экзаменов.

Выпускники медицинских вузов будут отправлены на работу в клиники общей практики и в дома престарелых, заменив более опытных коллег, которых отправят на передовую в борьбе с коронавирусом.

По его словам, в итальянские больницы будут отправлены около 10 тысяч студентов.

Напомним, пандемия коронавируса в мире может продлиться в течение двух лет. Медики прогнозируют, что до 70% населения Земли переболеет коронавирусом.

Отметим, в Украине по состоянию на 17 марта зафиксировано 7 случаев коронавируса - 4 в Черновицкой области, 1 (летальный) в Житомирской и 2 в Киеве. При этом четверо украинцев заразились внутри страны, они не выезжали за границу.