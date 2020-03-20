В Украине число зараженных коронавирусом возросло до 41

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Украине возросло количество зараженных коронавирусом

В Украине число зараженных коронавирусом COVID-19 возросло до 41 человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Сообщается, что 2 новых случая зафиксированы в Киевской и Тернопольской областях.

"По состоянию на 23:00 20 марта в Украине подтвержден 41 случай COVID-19. Новые случаи были зафиксированы в Киевской (1) и Тернопольской (1) областях. В настоящее время в Украине 3 летальных исхода от COVID-19", - говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на 22:00 20 марта в Украине было 39 случаев заражения коронавирусом. Первый случай коронавируса был подтвержден в Харьковской области.

Ранее в Центре общественного здоровья Украины подтвердили третий случай коронавируса в Киевской области.

Также РБК-Украина писало, что в Черновицкой области сегодня зафиксировали 10 новых случаев коронавируса.

В общем в Черновицкой области коронавирусом заразились 11 человек в селе Колинковцы Хотинского района, 7 человек в селе Брусница Кицманского района, а также по одному человеку в населенных пунктах Хотин, Топоровцы (Новоселицкий район), Лужаны (Кицманский район), Иживцы (Сторожинецкий район) и в городе Черновцы.