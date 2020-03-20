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В Киеве объявили чрезвычайную ситуацию

Новости » Коронавирус     20.03.2020 - 18:59
В Киеве объявили чрезвычайную ситуацию
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Чрезвычайную ситуацию в Киеве объявили из-за коронавируса

В Киеве объявили чрезвычайную ситуацию в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля в Теlegram.

Шмыгаль отметил, что никаких новых ограничений пока не предвидится, а режим ЧС призван мобилизовать усилия для борьбы с распространением COVID-19.

"Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации в Киеве", - написал он в Теlegram.

Отметим, до этого заместитель главы КГГА Николай Поворозник в интервью РБК-Украина рассказал, что в Киевской городской государственной администрации приняли решение о введении чрезвычайной ситуации в Киеве.

До этого чрезвычайную ситуацию объявили в трех областях - Черновицкой, Житомирской и Киевской.

РБК-Украина писало, что Кабинет министров принял решение закрыть метро в Украине, в том числе и в Киеве, в связи с коронавирусом.

Добавим, что в Киеве ужесточили карантин. В частности, в столице ограничили передвижение людей между городом и другими населенными пунктами, проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий с массовым участием граждан. Также ограничили работу заведений общественного питания и торговых центров

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