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Минздрав фиксирует рост количества случаев бессимптомного течения СOVID-19

Новости » Коронавирус     05.05.2020 - 13:35
Минздрав фиксирует рост количества случаев бессимптомного течения СOVID-19
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Вспышка коронавируса зафиксирована в Одесской области

Министерство здравоохранения фиксирует увеличение количества случаев бессимптомного течения коронавирусной болезни. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Подчеркивается, что это повышает угрозу распространения коронавируса.

"Министерство здравоохранения фиксирует увеличение количества случаев бессимптомного течения болезни, повышает угрозу распространения СOVID-19. А поэтому нужно соблюдать ограничительных мер и в дальнейшем. Вспышка коронавируса зафиксирован и в Одесской области, которая снова находится среди лидеров по количеству новых инфицированных", - указано в сообщении.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что 4 мая в Украине зафиксирован рекордно низкий процент людей, заболевших СOVID-19.

Как писало РБК-Украина, ранее глава правительства спрогнозировал, что пик коронавируса в Украине завершится 8-9 мая. Премьер отметил, что с 11 мая ожидают уменьшение количества заболевших.

Подчеркнем, в Минздраве Украины заявляли, что карантинные ограничения позволили Украине избежать пика заболеваемости коронавирусом.

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