МОЗ фіксує збільшення кількості випадків безсимптомного перебігу СOVID-19

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Спалах коронавірусу зафіксовано в Одеській області

Міністерство охорони здоров’я фіксує збільшення кількості випадків безсимптомного перебігу коронавірусної хвороби. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Підкреслюється, що це підвищує загрозу поширення коронавірусу.

"Міністерство охорони здоров’я фіксує збільшення кількості випадків безсимптомного перебігу хвороби, що підвищує загрозу поширення СOVID-19. А тому потрібно дотримуватися обмежувальних заходів і надалі. Спалах коронавірусу зафіксовано й на Одещині, яка знову перебуває серед лідерів за кількістю нових інфікованих", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що 4 травня в Україні зафіксовано рекордно низький відсоток людей, хворих СOVID-19.

Як писало РБК-Україна, раніше глава уряду спрогнозував, що пік коронавірусу в Україні завершиться 8-9 травня. Прем'єр зазначив, що з 11 травня очікують зменшення кількості хворих.

Підкреслимо, в Міністерстві охорони здоров'я України заявляли, що карантинні обмеження дозволили Україні уникнути піку захворюваності коронавірусом.