ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В понедельник зафиксирован рекордно низкий процент украинцев заболевших СOVID-19

Новости » Коронавирус     05.05.2020 - 13:20
В понедельник зафиксирован рекордно низкий процент украинцев заболевших СOVID-19
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

В течение 4 мая вылечились 256 человек, а заразились - 366

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что 4 мая в Украине зафиксирован рекордно низкий процент людей, заболевших СOVID-19. Об этом он сказал на традиционном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавируса, состоявшемся под председательством президента Владимира Зеленского, передает пресс-служба Офиса президента.

По его словам, в отношении общего количества активных больных процент новых заражений составляет 3,5%. Также зафиксировано рекордное соотношение пациентов, которые выздоровели, к новым больных: за сутки выздоровели 256 человек, а заражений обнаружили 366.

"Очень положительная тенденция. Благодаря усердному соблюдению карантина Украине удалось обойти самые страшные сценарии. Как мы и предполагали, положительные тенденции эпидемии начались за неделю до ослабления карантина. В последние дни очень важно тщательно соблюдать ограничительные меры, чтобы как можно безопаснее начать выход из карантина", - прокомментировал Зеленский.

Напомним, ранее Шмыгаль спрогнозировал, что пик коронавируса в Украине завершится 8-9 мая. Премьер отметил, что с 11 мая ожидают уменьшение количества заболевших.

Как писало РБК-Украина, в Минздраве Украины заявляли, что карантинные ограничения позволили Украине избежать пика заболеваемости коронавирусом.

Подчеркнем также, эксперты из Национальной академии наук спрогнозировали, что пик новых случаев COVID-19 ориентировочно придется на 2-5 мая, а пик смертей - на 3-10 мая.

В Житомирской области из-за коронавируса закрыли больницу на карантин Правительство планирует расширить ослабление карантина с 11 мая
Новости Украины Владимир ЗеленскийкарантинДенис ШмыгальКоронавирус
News
On Top