Шмыгаль спрогнозировал завершение пика коронавируса в Украине

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

После прохождения пика заболевания начнутся первые послабления карантина

Премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует, что пик коронавируса в Украине завершится 8-9 мая. Об этом он рассказал в эфире "Украинского радио", передает РБК-Украина.

Кроме того, Шмыгаль отметил, что с 11 мая ожидают уменьшение количества заболевших.

"Мы вышли на плато. По нашим подсчетам, пик завершим 8-9 мая… С 11 мая, если не будет нарушений карантина, надеемся увидеть, что количество заболевших уменьшается, а число выздоровевших будет превышать количество заболевших", - заявил он.

Напомним, вчера Кабинет министров продлил карантин в Украине до 22 мая, однако принял решение ослабить ограничения только с 11 мая. Несмотря на запреты Кабмина, ряд крупных городов уже начал смягчать карантин. В частности, магазины и парки открываются в Черкассах, Житомире и Днепре.

Отметим, в Минздраве Украины заявили, что карантинные ограничения позволили Украине избежать пика заболеваемости коронавирусом.

Кроме того, эксперты из Национальной академии наук спрогнозировали, что пик новых случаев COVID-19 ориентировочно придется на 2-5 мая, а пик смертей - на 3-10 мая.