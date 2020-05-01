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Степанов: ситуация позволяет начать смягчение карантина с 11 мая

Новости » Коронавирус     01.05.2020 - 10:51
Степанов: ситуация позволяет начать смягчение карантина с 11 мая
Фото: Максим Степанов (da.odessa.gov.ua)

Минздрав заявляет, что Украине удалось избежать пиковой заболеваемости

Ситуация с коронавирусом позволяет начать смягчение карантина в Украине с 11 мая. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

Степанов отметил, что карантинные меры позволили избежать пиковой заболеваемости коронавирусом в Украине.

"Мы пошли другим путем, чем европейские страны. Мы понимаем, что люди устали от карантина, и я еще раз хочу подчеркнуть, мы каждый день анализируем ситуацию и готовим смягчения уже с 11 мая. 11 мая мы будем делать смягчения, так как на сегодняшний день это позволяет ситуация", - добавил Степанов.

Напомним, несмотря на запреты Кабмина, по состоянию на 1 мая ряд крупных городов уже начал смягчать карантин. В частности, магазины и парки открываются в Черкассах, Житомире и Днепре.

Отметим, нынешнее ослабление карантинных ограничений касается работы продовольственных рынков. На этой неделе правительство разрешило открыть почти 900 рынков при условии соблюдения жестких санитарных норм, которые касаются безопасной дистанции на рынках между продавцами и покупателями, а также обязательного наличия средств индивидуальной защиты и антисептиков.

Ослабление карантина в Черкассах может привести к катастрофическим последствиям, - Степанов
Новости Украины карантинМаксим СтепановКоронавирус
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