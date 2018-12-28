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Минюст начал производство по восстановлению Насирова

Новости » Политика    28.12.2018 - 13:19
Минюст начал производство по восстановлению Насирова
Фото: Роман Насиров (РБК-Украина)

Исполнительное производство еще не завершено

Министерство юстиции Украины 19 декабря начало исполнительное производство по восстановлению Романа Насирова в должности главы Государственной фискальной службы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Единого реестра исполнительных производств.

В реестре указано, что производство начали 19 декабря. Взыскателем указан Насиров, а должником - Кабинет министров Украины. Также из данных реестра видно, что исполнительное производство еще не завершено.

Минюст начал производство по восстановлению Насирова

Напомним, вчера сообщалось, что Насиров приходил на прежнее место работы, однако к исполнению обязанностей главы ГФС не приступал.

В Фискальной службе подчеркнули, что восстановление Насирова должно осуществляться на основании распоряжения Кабинета министров, проект которого вносит Минфин. В то же время сам бывший руководитель не согласен с этим и считает, что решения суда достаточно.

"В случае принятия решения правительством о восстановлении Романа Насирова в должности руководителя ГФС, Фискальная служба должна издать приказ об объявлении распоряжения Кабмина о восстановлении Насирова", - уточнила пресс-секретарь ГФС Наталья Непряхина.

11 декабря 2018 года Окружной административный суд Киева восстановил Насирова в должности главы Государственной фискальной службы.

 

Насиров заявил, что приступил к осуществлению полномочий главы ГФС
Новости Украины ГФСМинистерство юстиции УкраиныРоман Насиров
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