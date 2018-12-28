Минюст начал производство по восстановлению Насирова

Фото: Роман Насиров (РБК-Украина)

Исполнительное производство еще не завершено

Министерство юстиции Украины 19 декабря начало исполнительное производство по восстановлению Романа Насирова в должности главы Государственной фискальной службы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Единого реестра исполнительных производств.

В реестре указано, что производство начали 19 декабря. Взыскателем указан Насиров, а должником - Кабинет министров Украины. Также из данных реестра видно, что исполнительное производство еще не завершено.

Напомним, вчера сообщалось, что Насиров приходил на прежнее место работы, однако к исполнению обязанностей главы ГФС не приступал.

В Фискальной службе подчеркнули, что восстановление Насирова должно осуществляться на основании распоряжения Кабинета министров, проект которого вносит Минфин. В то же время сам бывший руководитель не согласен с этим и считает, что решения суда достаточно.

"В случае принятия решения правительством о восстановлении Романа Насирова в должности руководителя ГФС, Фискальная служба должна издать приказ об объявлении распоряжения Кабмина о восстановлении Насирова", - уточнила пресс-секретарь ГФС Наталья Непряхина.

11 декабря 2018 года Окружной административный суд Киева восстановил Насирова в должности главы Государственной фискальной службы.