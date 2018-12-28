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Насиров приходил в ГФС, но руководителем остается Власов, - пресс-служба

Новости » Политика    28.12.2018 - 00:25
Насиров приходил в ГФС, но руководителем остается Власов, - пресс-служба
Фото: Роман Насиров (РБК-Украина)

Экс-главу фискальной службы может восстановить в должности только Кабмин

Экс-руководитель Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров в четверг, 27 декабря, приходил на прежнее место работы, однако к исполнению обязанностей председателя ГФС не приступал. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Наталью Непряхину в Facebook.

Она отметила, что вопрос восстановления руководителя центрального органа исполнительной власти должен осуществляться на основании распоряжения Кабинета министров, проект которого вносит Минфин. Поэтому издание приказа об исполнении решения Окружного административного суда Киева, подписанного самим Романом Насировым неправомерно, и руководителем ГФС остается Александр Власов.

"В случае принятия решения правительством о восстановлении Романа Насирова в должности руководителя ГФС, фискальная служба должна издать приказ об объявлении распоряжения Кабмина об восстановлении Насирова в указанной должности", - уточнила пресс-секретарь.

Она добавила, что информация, распространенная некоторыми СМИ, что Насиров силой захватил свой бывший кабинет, не соответствует действительности.

"Чтобы снять все вопросы – отвечаем. Да, Роман Насиров был сегодня в ГФС. Нет, кабинет силой не захватывал. Руководителем ГФС является Александр Власов, назначенный на должность Кабмином 5 сентября 2018 года", - написала Непряхина.

Напомним, 11 декабря 2018 года Окружной административный суд Киева восстановил Романа Насирова в должности главы Государственной фискальной службы.

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