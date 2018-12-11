Насирова восстановили в должности главы ГФС

Фото: Роман Насиров (РБК-Украина)

Такое решение принял окружной административный суд Киева

Суд восстановил Романа Насирова в должности главы Государственной фискальной службы (ГФС). Об этом РБК-Украина сообщил адвокат Насирова Любомир Дроздовский.

"С сегодняшнего дня с момента провозглашения постановления он восстановлен в должности. Планирует ли он выходить на работу это надо спрашивать у него. Решение принято сегодня. Решением признано противоправным распоряжение о его увольнении. Восстановлено его в должности главы ГФС. Решение подлежит немедленному исполнению. Компенсация заработной платы предусмотрена решением суда. Оклад его составлял примерно 18 тыс. гривен. Не работал он с 3 февраля 2018 сегодня. Это получается около 180 тыс. гривен должна быть компенсация "

Отметим, что в Государственной фискальной службе не комментируют восстановление в должности главы ГФС Романа Насирова.

"Официальное решение суда к нам не поступало, потому комментировать нечего", - отметила пресс-секретарь ведомства Наталья Непряхина в комментарии РБК-Украина.

Напомним, 28 сентября Шевченковский районный суд Киева продлил процессуальные обязанности в рамках меры Роману Насирову, однако не продлил обязанности в части ношения электронного браслета.

В июне Насиров требовал передать его дело на рассмотрение в Высший антикоррупционный суд.

Насирова обвиняют в причастности к так называемой "газовой схеме Онищенко", в которой он принял ряд решений о рассрочке сумм платежей по рентной плате за пользование недрами. Данные решения принимались задним числом и без согласования с Министерством финансов.