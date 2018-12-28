Насиров заявил, что приступил к осуществлению полномочий главы ГФС

Фото: Роман Насиров (УНИАН)

Насиров настаивает на восстановлении в ГФС, вопреки позиции ведомства

Роман Насиров настаивает на восстановлении в должности главы Государственной фискальной Службы (ГФС), вопреки позиции ведомства. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его Facebook.

Так, Насиров отметил, что вчера, 27 декабря, выполняя решение суда, приступил к осуществлению полномочий председателя ГФС, о чем "в установленном законом порядке был издан приказ".

Фото: документы

"С 27 декабря 2018 года я на законных основаниях занимаю должность председателя ДФС Украины. Конституцией и законами Украины установлено, что решение суда является обязательным к исполнению. Решением суда я восстановлен в должности председателя ГФС Украины... Любые ссылки отдельных лиц о том, что для возобновления меня в должности необходимо распоряжение Кабинета министров Украины являются неправомерными", - написал он и добавил, что такое распоряжение необходимо лишь при назначении или увольнении главы госслужбы.

По словам экс-главы ГФС, решением суда было отменено распоряжение Кабмина о его увольнении.

"При этом суд не обязывал ни Кабинет министров Украины, ни любой другой государственный орган принимать по моему возобновлению любые действия, в том числе принимать распоряжения о моем восстановлении, поскольку суд своим решением уже восстановил меня в должности председателя ГФС", - добавил Насиров.

Он также отметил, что вчера "отдельными лицами в соцсетях и СМИ была распространена недостоверная информация о главе ГФС Украины".

"Вчера, 27 декабря 2018 года отдельными лицами в соцсетях и СМИ была распространена недостоверная информация о главе ГФС Украины, которая не соответствует действительности и преднамеренно искажает конституционные основания восстановления меня в должности главы ГФС Украины... Кроме того, никакие лица не уполномочены главой ГФС Украины выражать позицию от имени ГФС Украины", - добавил Насиров.

Напомним, вчера пресс-секретарь ГФС Наталья Непряхина заявила, что экс-руководитель Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров в четверг, 27 декабря, приходил на прежнее место работы, однако к исполнению обязанностей главы ведомства не приступал.

Как писало РБК-Украина ранее, 11 декабря Окружной административный суд Киева возобновил Романа Насирова в должности председателя Государственной фискальной службы.

Добавим, Насиров требует 1 млн гривен от врача Максима Соколова за свидетельство в суде.