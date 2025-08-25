UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Мінусова температура в серпні: на Буковині зафіксували приморозки (фото)

У гірському буковинському селі зафіксували мороз (фото: facebook.com/novoselitsagram/Валерій Полянчук)
Автор: Ірина Костенко

Сьогодні, 25 серпня, в гірському селі Верхні Яловичори (або Верхній Яловець) у Селятинській громаді Вижницького району Чернівецької області температура повітря "впала" нижче нуля градусів за Цельсієм.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію спільноти Новоселиччини Novosgram у Facebook.

Що відомо про приморозок у буковинському селі

Українцям розповіли, що про мінусову температуру у буковинському селі Верхні Яловичори повідомив голова Селятинської територіальної громади Валерій Полянчук (опублікувавши у соціальних мережах відповідні фото).

Машини, будівлі та рослинність - вкриті інеєм (фото: facebook.com/novoselitsagram/Валерій Полянчук)

"Якось трохи зарано мороз, бо останні часи було тепло", - зауважив посадовець у своєму дописі.

Водночас чоловік пригадав, як в його дитинстві із настанням пори іти до школи "покійна бабка накривала квіти, аби не замерзли, щоб на перший дзвоник були на свято".

"Що маємо, те маємо, за все слава Богу", - додав Полянчук.

Згідно з інформацією деяких місцевих пабліків, стовпчики термометрів у Верхніх Яловичорах зранку 25 серпня опускались до -4-5 градусів за Цельсієм.

Яку погоду прогнозували в області на сьогодні

За даними Чернівецького обласного центру з гідрометеорології, впродовж доби 25 серпня по області передбачається погода з мінливою хмарністю. Без опадів.

Вітер - західної чверті, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі очікувалась 6-11 градусів тепла, тоді як у горах прогнозували 1-6 градусів вище нуля.

На день понеділка у Чернівецькій області прогнозували 16-21°C.

Прогноз погоди по Чернівецькій області на 25 серпня (скриншот: facebook.com/ChernivtsiHMC)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що урочище Заросляк неподалік Говерли зустріло 24 серпня перший сніг. Температура повітря сягнула при цьому +2°С.

Дещо пізніше, вже 25 серпня, у Львові зафіксували новий температурний рекорд (тоді як попереднє рекордне значення для цього дня спостерігалось у 1964 році).

Тим часом метеоролог й синоптик Наталка Діденко повідомила, що завтра, 26 серпня, Україну чекає суттєве похолодання - з дощами та рвучким вітром.

У Києві при цьому очікується "найхолодніший день у найближчій перспективі".

Читайте також, як спеціалісти на українських метеостанціях фіксують тривалість сонячного сяйва - "записують" сонце.

Погода в УкраїніЧернівецька областьБуковинаНегода в УкраїніГори