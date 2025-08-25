Мінусова температура в серпні: на Буковині зафіксували приморозки (фото)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що урочище Заросляк неподалік Говерли зустріло 24 серпня перший сніг. Температура повітря сягнула при цьому +2°С.

Дещо пізніше, вже 25 серпня, у Львові зафіксували новий температурний рекорд (тоді як попереднє рекордне значення для цього дня спостерігалось у 1964 році).

Тим часом метеоролог й синоптик Наталка Діденко повідомила, що завтра, 26 серпня, Україну чекає суттєве похолодання - з дощами та рвучким вітром.

У Києві при цьому очікується "найхолодніший день у найближчій перспективі".

