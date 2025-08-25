Найхолодніший день: синоптик попередила про дощі, сильний вітер та +16

Завтра, 26 серпня, Україну чекає суттєве похолодання з дощами та рвучким вітром. У Києві очікується найхолодніший день у найближчій перспективі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Telegram .

Погода в Україні

За даними Діденко, дощ передбачається на півночі, північному заході, а також місцями на Полтавщині, Черкащині та в Кропивницькому з районами. На решті території України - без опадів.

Вночі температура впаде до +7…+12 градусів, на півдні до +14, у Карпатах прогнозують лише +4…+8 градусів. Вдень на півночі очікується +14…+18 градусів, на півдні від +23 до +27, на решті території +18…+22 градуси. Синоптик також попередила про рвучкий вітер західного походження.

Погода у Києві

"У вівторок у Києві буде найхолодніший день у найближчій перспективі. 26-го серпня протягом дня очікується лише +16 градусів! Плюс ще й сильний вітер та ще й дощ", - йдеться у повдомленні.

За словами Діденко, через зміни погоди можливі коливання тиску, тож киянам радять прислухатися до свого самопочуття.

Попри похолодання, надалі спека поступово повернеться в Україну. Перед початком навчального року очікується тепла погода, хоча на заході країни можливі дощі та дещо зниження температури.

Синоптик радить планувати вихідні заздалегідь, адже вони будуть переважно сонячними та спекотними, що дозволить насолодитися останніми літніми днями.

Для зручності Діденко опублікувала порівняльні карти прогнозу температури на 26 серпня та на суботу, 30 серпня.

Фото: Україну чекає суттєве похолодання з дощами та рвучким вітром (t.me/PohodaNatalka)