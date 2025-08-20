Мінус ЗРК: на Запорізькому напрямку Сили оборони спалили російську систему С-300В

Що таке С-300В

С-300В "Антей" - перша радянська мобільна універсальна система протиракетної та протилітакової оборони. На відміну від інших типів мобільних версій С-300, вона базується на гусеничному шасі. Окрім цього, кожна пускова С-300В здатна працювати самостійно, а не тільки у складі батареї.

С-300В призначена для оборони важливих військових об'єктів, угруповань військ та адміністративно-промислових центрів від ударів усіх типів літаків та гелікоптерів, крилатих ракет, інших аеродинамічних засобів повітряного нападу, аеробалістичних та балістичних ракет оперативно-тактичного призначення.

Інші удари по росіянах

Нагадаємо, що в ніч на 19 серпня далекобійні безпілотники СБУ атакували два склади боєприпасів росіян на тимчасово окупованій території Луганської області. Було зафіксовано щонайменше сім влучань.

Також 3-тя бригада оперативного призначення НГУ "Спартан" опублікувала відео знищення росіян на Покровському напрямку. Воїни бригади показали, як завдали удару.

В ССО нещодавно показали відео удару, під час якого російський генерал-лейтенант Еседулла Абачев отримав важкі поранення. Це сталося в ніч на 17 серпня поблизу міста Рильськ у Курській області РФ.