Минус ЗРК: на Запорожском направлении Силы обороны сожгли российскую систему С-300В

Что такое С-300В

С-300В "Антей" - первая советская мобильная универсальная система противоракетной и противосамолетной обороны. В отличие от других типов мобильных версий С-300, она базируется на гусеничном шасси. Кроме этого, каждая пусковая С-300В способна работать самостоятельно, а не только в составе батареи.

С-300В предназначена для обороны важных военных объектов, группировок войск и административно-промышленных центров от ударов всех типов самолетов и вертолетов, крылатых ракет, других аэродинамических средств воздушного нападения, аэробаллистических и баллистических ракет оперативно-тактического назначения.

Другие удары по россиянам

Напомним, что в ночь на 19 августа дальнобойные беспилотники СБУ атаковали два склада боеприпасов россиян на временно оккупированной территории Луганской области. Было зафиксировано по меньшей мере семь попаданий.

Также 3-я бригада оперативного назначения НГУ "Спартан" опубликовала видео уничтожения россиян на Покровском направлении. Воины бригады показали, как нанесли удар.

В ССО недавно показали видео удара, во время которого российский генерал-лейтенант Эседулла Абачев получил тяжелые ранения. Это произошло в ночь на 17 августа вблизи города Рыльск в Курской области РФ.