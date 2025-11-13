UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Мінус уночі й мокрий сніг: чого чекати від погоди в Україні завтра і коли можливе похолодання

Погода в Україні найближчими днями може змінюватись (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Впродовж завтрашнього дня - п'ятниці, 14 листопада - погода в Україні очікується досить тепла. Проте пізніше, згідно з попереднім (орієнтовним) прогнозом, можливе похолодання.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Чого чекати від погоди в Україні завтра

Згідно з інформацією експерта, завтра "на всіх українських метеорологічних сценах":

  • підвищений атмосферний тиск;
  • хмарно з проясненнями;
  • без істотних опадів.

При цьому буде, за словами Діденко, "досить тепло".

Температура повітря впродовж дня п'ятниці очікується:

  • +10+14 градусів за Цельсієм (найвища) - у західних областях;
  • +7+12 градусів за Цельсієм - на решті території України.

"Уважно. Буде у п'ятницю рвучким південно-західний вітер, часом до 7-14 метрів за секунду. Закутуйтесь щільніше і не затримуйтеся під вікнами багатоповерхівок", - наголосила синоптик.

Погода в Києві впродовж 14 листопада очікується без опадів. Ймовірний поривчатий вітер.

Вдень - близько 10 градусів вище нуля.

"Листопад сумлінно притримується атмосферних законів", - зауважила фахівець.

Що може бути з погодою в Україні пізніше

За словами Діденко, "середина листопада вже не хоче особливо з нами цяцькатися і збирається самоствердитися нарешті".

Вона пояснила таке твердження тим, що впродовж найближчих днів і на початку наступного тижня погода в Україні може змінюватись і принести зрештою похолодання:

  • у п'ятницю (14 листопада) й суботу (15 листопада) - може бути потепління;
  • у неділю (16 листопада) - може бути похолодання;
  • у понеділок (17 листопада) - може бути чергове потепління;
  • з вівторка (18 листопада) - може бути "істотне похолодання".

"До невеликих "мінусів" вночі, а вдень до +2+6 градусів", - уточнила синоптик.

Крім того, 19 листопада, згідно з попереднім прогнозом, є ймовірність мокрого снігу:

  • на заході;
  • на півночі;
  • у центрі України.

Водночас Діденко наголосила, що такий прогноз - орієнтовний.

"Дорогі клікбейтери та клікбейтерині, не поспішайте розганяти хвилю страшних заголовків, ми й так ледь оговтуємося щодня від "цікавих" новин. У листопаді сніг міг би вже бути давно, це й так він до нас поблажливий", - підсумувала експерт.

Публікація Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, раніше в Українському гідрометеорологічному центрі підбили підсумки погодних умов впродовж першої декади листопада 2025 року в різних регіонах і розповіли, як вони вплинули на ріст і розвиток озимих культур.

Тим часом синоптик УкрГМЦ Наталія Птуха розповіла, чи варто чекати суттєвого снігу в Україні під час прийдешнього похолодання.

Читайте також, які кліматичні тенденції найбільше викликають побоювання у вчених, що відбувається із погодою в Антарктиді, чи може танення льодовиків загрожувати Україні та які наслідки від зміни клімату ми вже відчуваємо.

