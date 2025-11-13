Мінус уночі й мокрий сніг: чого чекати від погоди в Україні завтра і коли можливе похолодання

Чого чекати від погоди в Україні завтра

Згідно з інформацією експерта, завтра "на всіх українських метеорологічних сценах":

підвищений атмосферний тиск;

хмарно з проясненнями;

без істотних опадів.

При цьому буде, за словами Діденко, "досить тепло".

Температура повітря впродовж дня п'ятниці очікується:

+10+14 градусів за Цельсієм (найвища) - у західних областях;

+7+12 градусів за Цельсієм - на решті території України.

"Уважно. Буде у п'ятницю рвучким південно-західний вітер, часом до 7-14 метрів за секунду. Закутуйтесь щільніше і не затримуйтеся під вікнами багатоповерхівок", - наголосила синоптик.

Погода в Києві впродовж 14 листопада очікується без опадів. Ймовірний поривчатий вітер.

Вдень - близько 10 градусів вище нуля.

"Листопад сумлінно притримується атмосферних законів", - зауважила фахівець.

Що може бути з погодою в Україні пізніше

За словами Діденко, "середина листопада вже не хоче особливо з нами цяцькатися і збирається самоствердитися нарешті".

Вона пояснила таке твердження тим, що впродовж найближчих днів і на початку наступного тижня погода в Україні може змінюватись і принести зрештою похолодання:

у п'ятницю (14 листопада) й суботу (15 листопада) - може бути потепління;

у неділю (16 листопада) - може бути похолодання;

у понеділок (17 листопада) - може бути чергове потепління;

з вівторка (18 листопада) - може бути "істотне похолодання".

"До невеликих "мінусів" вночі, а вдень до +2+6 градусів", - уточнила синоптик.

Крім того, 19 листопада, згідно з попереднім прогнозом, є ймовірність мокрого снігу:

на заході;

на півночі;

у центрі України.

Водночас Діденко наголосила, що такий прогноз - орієнтовний.

"Дорогі клікбейтери та клікбейтерині, не поспішайте розганяти хвилю страшних заголовків, ми й так ледь оговтуємося щодня від "цікавих" новин. У листопаді сніг міг би вже бути давно, це й так він до нас поблажливий", - підсумувала експерт.

Публікація Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)