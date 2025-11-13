Минус ночью и мокрый снег: чего ждать от погоды в Украине завтра и когда возможно похолодание

В течение завтрашнего дня - пятницы, 14 ноября - погода в Украине ожидается достаточно теплая. Однако позже, согласно предварительному (ориентировочному) прогнозу, возможно похолодание.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Согласно информации эксперта, завтра "на всех украинских метеорологических сценах":
При этом будет, по словам Диденко, "достаточно тепло".
Температура воздуха в течение дня пятницы ожидается:
"Внимательно. Будет в пятницу порывистым юго-западный ветер, временами до 7-14 метров в секунду. Закутывайтесь плотнее и не задерживайтесь под окнами многоэтажек", - подчеркнула синоптик.
Погода в Киеве в течение 14 ноября ожидается без осадков. Вероятен порывистый ветер.
Днем - около 10 градусов выше нуля.
"Ноябрь добросовестно придерживается атмосферных законов", - отметила специалист.
По словам Диденко, "середина ноября уже не хочет особо с нами цацкаться и собирается самоутвердиться наконец".
Она объяснила такое утверждение тем, что в течение ближайших дней и в начале следующей недели погода в Украине может меняться и принести в конце концов похолодание:
"До небольших "минусов" ночью, а днем до +2+6 градусов", - уточнила синоптик.
Кроме того, 19 ноября, согласно предварительному прогнозу, есть вероятность мокрого снега:
В то же время Диденко подчеркнула, что такой прогноз - ориентировочный.
"Дорогие кликбейтеры и кликбейтерши, не спешите разгонять волну страшных заголовков, мы и так едва приходим в себя каждый день от "интересных" новостей. В ноябре снег мог бы уже быть давно, это и так он к нам снисходителен", - подытожила эксперт.
