Мінус три танкери для росіян: Індія провела першу операцію проти "тіньового флоту" РФ

Танкери затримали минулого тижня, 6 лютого, у водах біля Мумбая. Індійська берегова охорона повідомила, що "розкрила міжнародну мережу контрабанди нафти", а судна "часто змінювали свою ідентичність".

Обізнані джерела розповіли виданню, що це перший випадок, коли Індія вдається до подібних заходів. Операція відбулася на тлі посилення боротьби з суднами, що транспортують підсанкційну нафту, з боку США та Європи.

Берегова охорона не розкрила назви танкерів, які були затримані, але ймовірно це Chiltern, Asphalt Star і Stellar Ruby. Всі три судна у 2025 році потрапили під санкції США за зв'язки з іранською нафтовою торгівлею.

До цього Індія повідомляла, що не дозволить танкерам, які перебувають під санкціями, розвантажуватися в її портах.