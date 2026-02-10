Минус три танкера для россиян: Индия провела первую операцию против "теневого флота" РФ

Танкеры задержали на прошлой неделе, 6 февраля, в водах возле Мумбая. Индийская береговая охрана сообщила, что "раскрыла международную сеть контрабанды нефти", а суда "часто меняли свою идентичность".

Осведомленные источники рассказали изданию, что это первый случай, когда Индия прибегает к подобным мерам. Операция прошла на фоне усиления борьбы с судами, транспортирующими подсанкционную нефть, со стороны США и Европы.

Береговая охрана не раскрыла названия танкеров, которые были задержаны, но вероятно это Chiltern, Asphalt Star и Stellar Ruby. Все три судна в 2025 году попали под санкции США за связи с иранской нефтяной торговлей.

До этого Индия сообщала, что не позволит танкерам, находящимся под санкциями, разгружаться в ее портах.