Мінус три мандати до 24 лютого. Арахамія очікує зменшення кількості нардепів від екс-ОПЗЖ

"До роковин повномасштабного вторгнення очікуємо щонайменше мінус три депутатські мандати від ОПЗЖ", - написав він.

Арахамія вкотре закликав усіх депутатів від заборонених партій скласти свої повноваження.

Він також закликав українців не вестися на популістські заклики деяких політиків, які на догоду проросійським силам підбурюють до неконституційних та волюнтаристських рішень.

"Адже маємо вже перший прецедент від зрадника Медведчука, адвокати якого подали позов проти Верховної Ради щодо скасування і визнання незаконною процедури позбавлення його мандата. Це свідчить про те, що фанати Путіна шукатимуть будь-які зачіпки для оскарження рішень влади", - написав Арахамія.

Він зазначив, що для того, аби не дати проросійським силам такого шансу, очищення парламенту проходитиме виключно в конституційний спосіб.

Нагадаємо, сьогодні у Раду надійшла заява нардепа від екс-ОПЗЖ Олега Волошина про складання мандата.

Окрім того, у парламент внесли проєкти постанов про позбавлення мандатів Наталії Королевської та її чоловіка Юрія Солода.

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