ua ru
Вт, 21 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Раду внесли проекти постанов про позбавлення мандатів Королевської та Солода

Новость на русском →
Київ, Вівторок 21 лютого 2023 15:51
У Раду внесли проекти постанов про позбавлення мандатів Королевської та Солода Фото: Наталія Королевська, нардеп (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 21 лютого, Верховній раді офіційно запропонували позбавити мандатів нардепів від забороненої партії ОПЗЖ Наталію Королевську та Юрія Солода.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні проекти постанов.

Такі проекти постанов у Раду подали після того, як перелічені вище депутати написали заяви про складання мандату.

За словами нардепа Ярослава Железняка, парламентарі розглянуть таку пропозицію на найближчому пленарному засіданні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Королевській оголосили про підозру, оскільки вона не задекларувала своє майно в Україні та Росії.

Також ми писали, що, за словами нардепа Федора Вениславського, поки що немає підстав для того, щоб позбавити мандата всіх нардепів від ОПЗЖ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Наталія Королевська Верховна рада Опозиційна платформа За життя
NEWS
США можуть передати Україні танки Abrams зі складів, що прискорило б їхні поставки
США можуть передати Україні танки Abrams зі складів, що прискорило б їхні поставки
DAILY
З Камбоджі у Бахмут. Як артист балету залишив Азію та пішов добровольцем в аеророзвідку
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна З Камбоджі у Бахмут. Як артист балету залишив Азію та пішов добровольцем в аеророзвідку