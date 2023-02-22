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Минус три мандата до 24 февраля. Арахамия ожидает уменьшение количества нардепов от экс-ОПЗЖ

Фото: глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

К годовщине полномасштабного вторжения России в Украину по меньшей мере три депутата от бывшей партии ОПЗЖ могут лишиться своих мандатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию.

"К годовщине полномасштабного вторжения ожидаем по меньшей мере минус три депутатских мандата от ОПЗЖ", - написал он.

Арахамия еще раз призвал всех депутатов от запрещенных партий сложить свои полномочия.

Он также призвал украинцев не вестись на популистские призывы некоторых политиков, которые в угоду пророссийским силам подстрекают к неконституционным и волюнтаристским решениям.

"Ведь уже есть первый прецедент от предателя Медведчука, адвокаты которого подали иск против Верховной Рады относительно отмены и признания незаконной процедуры лишения его мандата. Это свидетельствует о том, что фанаты Путина будут искать любые зацепки для обжалования решений власти", - написал Арахамия.

Он отметил, что для того, чтобы не дать пророссийским силам такого шанса, очищение парламента будет проходить исключительно конституционным способом.

Напомним, сегодня в Раду поступило заявление нардепа от экс-ОПЗЖ Олега Волошина о сложении мандата.

Кроме того, в парламент внесли проекты постановлений о лишении мандатов Натальи Королевской и ее мужа Юрия Солода.

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