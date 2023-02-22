У Раду надійшла заява нардепа Волошина про складання мандата

Народний депутат від забороненої ОПЗЖ Олег Волошин написав заяву про складання мандата. Документ надійшов у парламент.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Верховну Раду у Telegram.

"Заява про складання повноважень народного депутата України надійшла до Верховної Ради України. У відповідності до Конституції України. З розглядом заяви український парламент затягувати не буде", - йдеться у повідомленні. Фото: Волошин подав заяву у Раду про складання мандата (t.me/verkhovnaradaukrainy)