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У Раду надійшла заява нардепа Волошина про складання мандата

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Київ, Середа 22 лютого 2023 11:55
У Раду надійшла заява нардепа Волошина про складання мандата Фото: нардеп Олег Волошин (acebook com)
Автор: Наталія Юрченко

Народний депутат від забороненої ОПЗЖ Олег Волошин написав заяву про складання мандата. Документ надійшов у парламент.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Верховну Раду у Telegram.

"Заява про складання повноважень народного депутата України надійшла до Верховної Ради України. У відповідності до Конституції України. З розглядом заяви український парламент затягувати не буде", - йдеться у повідомленні.

У Раду надійшла заява нардепа Волошина про складання мандата

Фото: Волошин подав заяву у Раду про складання мандата (t.me/verkhovnaradaukrainy)

Нагадаємо, СБУ оголосила підозру нардепу Олега Волошину у державній зраді. Правоохоронці зазначають, що він сприяв керівництву РФ у підривній діяльності проти України.

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