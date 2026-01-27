Мінус "Тор-М2" у Криму: Сили оборони вночі уразили ворожий комплекс ППО поблизу Качі

У ніч на 27 січня підрозділи Сил оборони України уразили об’єкт протиповітряної оборони російських військ на тимчасово окупованій території Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
За даними Генштабу, удару зазнав зенітний ракетний комплекс "Тор-М2" поблизу селища Кача. Операція була проведена в межах заходів зі зниження наступального потенціалу російського агресора.
Наразі масштаби завданих збитків уточнюються.
Раніше Сили оборони України уразили засоби протиповітряної оборони російських військ на тимчасово окупованій території Криму, а також склад безпілотників противника на Донеччині.
У Генеральному штабі також підтвердили, що в ніч на 19 січня українські військові завдали удару по складу БпЛА підрозділу 144-ї мотострілецької дивізії.
Крім того, в ніч на 31 грудня Сили оборони України атакували об’єкти паливно-енергетичної інфраструктури РФ у Краснодарському краї. Того ж дня російські ЗМІ та Telegram-канали повідомляли про вибухи в Туапсе, заявляючи про атаку дронів та масштабні пожежі на нафтозаводі й нафтовому терміналі після серії вибухів.
Також зазначимо, що в ніч на 28 грудня українські сили уразили Сизранський нафтопереробний завод, а ще раніше, 25 грудня, під чергову атаку потрапив Новошахтинський НПЗ.
