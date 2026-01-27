Минус "Тор-М2" в Крыму: Силы обороны ночью поразили вражеский комплекс ПВО вблизи Качи

Кроме того, в ночь на 31 декабря Силы обороны Украины атаковали объекты топливно-энергетической инфраструктуры РФ в Краснодарском крае. В тот же день российские СМИ и Telegram-каналы сообщали о взрывах в Туапсе, заявляя об атаке дронов и масштабных пожарах на нефтезаводе и нефтяном терминале после серии взрывов.

Также отметим, что в ночь на 28 декабря украинские силы поразили Сызранский нефтеперерабатывающий завод, а еще раньше, 25 декабря, под очередную атаку попал Новошахтинский НПЗ.