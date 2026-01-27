Мінус "Тор-М2" у Криму: Сили оборони вночі уразили ворожий комплекс ППО поблизу Качі

У ніч на 27 січня підрозділи Сил оборони України уразили об’єкт протиповітряної оборони російських військ на тимчасово окупованій території Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

За даними Генштабу, удару зазнав зенітний ракетний комплекс "Тор-М2" поблизу селища Кача. Операція була проведена в межах заходів зі зниження наступального потенціалу російського агресора.

Наразі масштаби завданих збитків уточнюються.

Інші удари по логістиці росіян

Раніше Сили оборони України уразили засоби протиповітряної оборони російських військ на тимчасово окупованій території Криму, а також склад безпілотників противника на Донеччині.

У Генеральному штабі також підтвердили, що в ніч на 19 січня українські військові завдали удару по складу БпЛА підрозділу 144-ї мотострілецької дивізії.

Крім того, в ніч на 31 грудня Сили оборони України атакували об’єкти паливно-енергетичної інфраструктури РФ у Краснодарському краї. Того ж дня російські ЗМІ та Telegram-канали повідомляли про вибухи в Туапсе, заявляючи про атаку дронів та масштабні пожежі на нафтозаводі й нафтовому терміналі після серії вибухів.

Також зазначимо, що в ніч на 28 грудня українські сили уразили Сизранський нафтопереробний завод, а ще раніше, 25 грудня, під чергову атаку потрапив Новошахтинський НПЗ.