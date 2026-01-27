Минус "Тор-М2" в Крыму: Силы обороны ночью поразили вражеский комплекс ПВО вблизи Качи
В ночь на 27 января подразделения Сил обороны Украины поразили объект противовоздушной обороны российских войск на временно оккупированной территории Крыма.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
По данным Генштаба, удару подвергся зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" вблизи поселка Кача. Операция была проведена в рамках мероприятий по снижению наступательного потенциала российского агрессора.
Сейчас масштабы нанесенного ущерба уточняются.
Другие удары по логистике россиян
Ранее Силы обороны Украины поразили средства противовоздушной обороны российских войск на временно оккупированной территории Крыма, а также склад беспилотников противника в Донецкой области.
В Генеральном штабе также подтвердили, что в ночь на 19 января украинские военные нанесли удар по складу БпЛА подразделения 144-й мотострелковой дивизии.
Кроме того, в ночь на 31 декабря Силы обороны Украины атаковали объекты топливно-энергетической инфраструктуры РФ в Краснодарском крае. В тот же день российские СМИ и Telegram-каналы сообщали о взрывах в Туапсе, заявляя об атаке дронов и масштабных пожарах на нефтезаводе и нефтяном терминале после серии взрывов.
Также отметим, что в ночь на 28 декабря украинские силы поразили Сызранский нефтеперерабатывающий завод, а еще раньше, 25 декабря, под очередную атаку попал Новошахтинский НПЗ.