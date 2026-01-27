ua en ru
Вт, 27 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Минус "Тор-М2" в Крыму: Силы обороны ночью поразили вражеский комплекс ПВО вблизи Качи

Украина, Вторник 27 января 2026 17:05
UA EN RU
Минус "Тор-М2" в Крыму: Силы обороны ночью поразили вражеский комплекс ПВО вблизи Качи Иллюстративное фото: Силы обороны ночью поразили вражеский комплекс ПВО вблизи Качи (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В ночь на 27 января подразделения Сил обороны Украины поразили объект противовоздушной обороны российских войск на временно оккупированной территории Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

По данным Генштаба, удару подвергся зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" вблизи поселка Кача. Операция была проведена в рамках мероприятий по снижению наступательного потенциала российского агрессора.

Сейчас масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Другие удары по логистике россиян

Ранее Силы обороны Украины поразили средства противовоздушной обороны российских войск на временно оккупированной территории Крыма, а также склад беспилотников противника в Донецкой области.

В Генеральном штабе также подтвердили, что в ночь на 19 января украинские военные нанесли удар по складу БпЛА подразделения 144-й мотострелковой дивизии.

Кроме того, в ночь на 31 декабря Силы обороны Украины атаковали объекты топливно-энергетической инфраструктуры РФ в Краснодарском крае. В тот же день российские СМИ и Telegram-каналы сообщали о взрывах в Туапсе, заявляя об атаке дронов и масштабных пожарах на нефтезаводе и нефтяном терминале после серии взрывов.

Также отметим, что в ночь на 28 декабря украинские силы поразили Сызранский нефтеперерабатывающий завод, а еще раньше, 25 декабря, под очередную атаку попал Новошахтинский НПЗ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крым ПВО Вооруженные силы Украины Генштаб ВСУ
Новости
Газа будет больше: Украина наращивает импорт из Польши
Газа будет больше: Украина наращивает импорт из Польши
Аналитика
Пенсию меньше 6 тысяч платить никому не будем: министр соцполитики Денис Улютин
Ростислав Шаправский, Юрий Дощатов Пенсию меньше 6 тысяч платить никому не будем: министр соцполитики Денис Улютин