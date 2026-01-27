Минус "Тор-М2" в Крыму: Силы обороны ночью поразили вражеский комплекс ПВО вблизи Качи

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

В Генеральном штабе также подтвердили, что в ночь на 19 января украинские военные нанесли удар по складу БпЛА подразделения 144-й мотострелковой дивизии.

Ранее Силы обороны Украины поразили средства противовоздушной обороны российских войск на временно оккупированной территории Крыма , а также склад беспилотников противника в Донецкой области.

По данным Генштаба, удару подвергся зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" вблизи поселка Кача. Операция была проведена в рамках мероприятий по снижению наступательного потенциала российского агрессора.

Кроме того, в ночь на 31 декабря Силы обороны Украины атаковали объекты топливно-энергетической инфраструктуры РФ в Краснодарском крае. В тот же день российские СМИ и Telegram-каналы сообщали о взрывах в Туапсе, заявляя об атаке дронов и масштабных пожарах на нефтезаводе и нефтяном терминале после серии взрывов.

Также отметим, что в ночь на 28 декабря украинские силы поразили Сызранский нефтеперерабатывающий завод, а еще раньше, 25 декабря, под очередную атаку попал Новошахтинский НПЗ.