Мінус склади й техніка: "Скорпіон" показав відео знищення росіян під Вовчанськом

Наступ РФ на півночі України

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Росія фактично почала новий наступ на Харківську та Сумську області. За його словами, кількість боїв на всіх основних напрямках зросла. Президент Володимир Зеленський висловлював аналогічну думку.

Однак як пояснили у Генштабі, останні декілька тижнів зросла активність ворог на окремих ділянках фронту, але поки про принципові зміни на фронті не йдеться.

За даними джерел РБК-Україна, РФ може наприкінці весни - на початку літа посилити наступальні дії на більшості напрямків, а почати може з Сумської та Харківської областей.

Детальніше про те, що росіяни можуть планувати новий наступ - у матеріалі РБК-Україна.

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