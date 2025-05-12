Минус склады и техника: "Скорпион" показал видео уничтожения россиян под Волчанском

Наступление РФ на севере Украины

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Россия фактически начала новое наступление на Харьковскую и Сумскую области. По его словам, количество боев на всех основных направлениях возросло. Президент Владимир Зеленский высказывал аналогичное мнение.

Однако как пояснили в Генштабе, последние несколько недель возросла активность враг на отдельных участках фронта, но пока о принципиальных изменениях на фронте речь не идет.

По данным источников РБК-Украина, РФ может в конце весны - начале лета усилить наступательные действия на большинстве направлений, а начать может с Сумской и Харьковской областей.

Подробнее о том, что россияне могут планировать новое наступление - в материале РБК-Украина.

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