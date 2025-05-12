RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Минус склады и техника: "Скорпион" показал видео уничтожения россиян под Волчанском

Иллюстративное фото: "Скорпион" показал видео уничтожения россиян под Волчанском (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Украинские военные на днях ударили по логистике российской армии на Волчанском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ОТГ "Харьков".

"Минометчики и дронари подразделения "Скорпион" бригады "Гарт" нанесли удары по вражеским позициям и логистической системе противника на Волчанском направлении", - подписано видео.

По результатам удара были уничтожены:

  • два склада с боекомплектами;
  • два транспортных средства;
  • антенна связи;
  • камеру дальнего видеонаблюдения;
  • электрогенератор.

А также обезврежены четыре оккупанта.

Наступление РФ на севере Украины

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Россия фактически начала новое наступление на Харьковскую и Сумскую области. По его словам, количество боев на всех основных направлениях возросло. Президент Владимир Зеленский высказывал аналогичное мнение.

Однако как пояснили в Генштабе, последние несколько недель возросла активность враг на отдельных участках фронта, но пока о принципиальных изменениях на фронте речь не идет.

По данным источников РБК-Украина, РФ может в конце весны - начале лета усилить наступательные действия на большинстве направлений, а начать может с Сумской и Харьковской областей.

Подробнее о том, что россияне могут планировать новое наступление - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныВолчанскХарьковВойна в Украине