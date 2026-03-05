UA

Мінус С-400 та три бази пального: ССО показали, як знекровлюють армію РФ

12:33 05.03.2026 Чт
2 хв
Під удар потрапили об'єкти ворога в Криму та на Донеччині
aimg Ірина Глухова
Фото: зенітна ракетна система С-400 (росЗМІ)

Українські спецпризначенці провели серію успішних нальотів на об'єкти забезпечення російської армії у Криму та на Донбасі. Під ударом опинилися ППО та три бази з пальним.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Сили спеціальних операцій (ССО) у Telegram.

Читайте також: Уражено склад боєприпасів та пункт управління дронами: деталі нічних ударів ЗСУ по ворогу

Утилізація ППО в Криму та палива на Донбасі

За інформацією військових, підрозділи front-strike ССО продовжують нищити "кровоносну систему" російських військ.

За останні дні спецпризначенці провели серію високоточних ударів по об'єктах забезпечення ворога на тимчасово окупованих територій.

Головні результати операції:

  • Крим: в окупованій Орлівці знищено район базування зенітно-ракетної системи С-400.

  • Маріуполь: ліквідовано великий склад паливно-мастильних матеріалів (ПММ).

  • Донеччина: у Новоамвросіївському знищено ще два склади пального, а в Амвросіївці - склад матеріально-технічного забезпечення.

  • Зачатівка (Донецька обл.): уражено обʼєкт ремонтно-відновлювального підрозділу окупантів.

Чому це важливо

У командуванні ССО підкреслюють, що знищення складів ПММ та баз забезпечення суттєво підриває наступальні можливості загарбників.

"Сили спеціальних операцій продовжують завдавати асиметричних ударів з метою стратегічного виснаження здатності ворога вести війну проти України", - зазначили військові.

Інші успішні удари по ворогу

Нагадаємо, нещодавно українські підрозділи знищили "очі" російської протиповітряної оборони в Криму. Сили оборони вже відзвітували що саме потрапило під удар.

У кінці лютого бійці ССО провели операцію у ворожому тилу і влаштували засідку, внаслідок якої окупанти зазнали втрат. Крім того, знищили комплекс "Бук", РСЗВ "Ураган", а також центр управління російської армії.

Також бійці завдали ударів по важливих військових об’єктах країни-агресорки у Криму та на Луганщині. Під ураження потрапили рідкісні радіолокаційні станції й не тільки.

