Мінус С-400 та три бази пального: ССО показали, як знекровлюють армію РФ

Інші успішні удари по ворогу

Нагадаємо, нещодавно українські підрозділи знищили "очі" російської протиповітряної оборони в Криму. Сили оборони вже відзвітували що саме потрапило під удар.

У кінці лютого бійці ССО провели операцію у ворожому тилу і влаштували засідку, внаслідок якої окупанти зазнали втрат. Крім того, знищили комплекс "Бук", РСЗВ "Ураган", а також центр управління російської армії.

Також бійці завдали ударів по важливих військових об’єктах країни-агресорки у Криму та на Луганщині. Під ураження потрапили рідкісні радіолокаційні станції й не тільки.