Дрони ССО знищили дороговартісні системи ППО росіян у Криму (відео)

Сили спеціальних операцій уразили російський ЗРК С-400 "Тріумф" та знищили ЗРГК "Панцир С-1" в окупованому Криму.

"У ніч на 25 лютого 2026 року, підрозділи Middle strike Сил спеціальних операцій успішно уразили позиції протиповітряної оборони ворога в тимчасово окупованому Криму", - йдеться в повідомленні. За результатами вогневого ураження підтверджено знищення пускової установки С-400, радіолокаційної станції 92Н6Е та допоміжні елементи системи С-400. ЗРГК "Панцир-С1", який прикривав важливі об’єкти та позицій ворожого ППО від дронів та ракет на малих та середніх висотах також був знищений українськими дронами. "Сили спеціальних операцій продовжують здійснювати асиметричні дії з метою зниження наступального потенціалу Росії", - зазначили у ССО.