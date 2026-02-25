ua en ru
Дрони ССО знищили дороговартісні системи ППО росіян у Криму (відео)

Крим, Середа 25 лютого 2026 13:03
UA EN RU
Фото: дрони ССО знищили дороговартісні системи ППО росіян у Криму (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Сили спеціальних операцій уразили російський ЗРК С-400 "Тріумф" та знищили ЗРГК "Панцир С-1" в окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ССО.

"У ніч на 25 лютого 2026 року, підрозділи Middle strike Сил спеціальних операцій успішно уразили позиції протиповітряної оборони ворога в тимчасово окупованому Криму", - йдеться в повідомленні.

За результатами вогневого ураження підтверджено знищення пускової установки С-400, радіолокаційної станції 92Н6Е та допоміжні елементи системи С-400.

ЗРГК "Панцир-С1", який прикривав важливі об’єкти та позицій ворожого ППО від дронів та ракет на малих та середніх висотах також був знищений українськими дронами.

"Сили спеціальних операцій продовжують здійснювати асиметричні дії з метою зниження наступального потенціалу Росії", - зазначили у ССО.

Знищення російських систем ППО

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що за 2025 рік спецпризначенці Центру спецоперацій "Альфа" Служби безпеки України влаштували справжній "погром" російської протиповітряної оборони.

Спецпризначенці цілеспрямовано нищили найдорожчі російські установки, які мали б захищати їхнє небо. Загалом за рік окупанти втратили техніки на 4 мільярди доларів.

Зокрема, за рік "Альфа" далекобійними ударами вдвічі скоротила кількість російських зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир".

