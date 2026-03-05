Минус С-400 и три базы горючего: ССО показали, как обескровливают армию РФ

Другие успешные удары по врагу

Напомним, недавно украинские подразделения уничтожили "глаза" российской противовоздушной обороны в Крыму. Силы обороны уже отчитались что именно попало под удар.

В конце февраля бойцы ССО провели операцию во вражеском тылу и устроили засаду, в результате которой оккупанты понесли потери. Кроме того, уничтожили комплекс "Бук", РСЗО "Ураган", а также центр управления российской армии.

Также бойцы нанесли удары по важным военным объектам страны-агрессора в Крыму и на Луганщине. Под поражение попали редкие радиолокационные станции и не только.