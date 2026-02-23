Минус ретрансляторы для "Шахедов": Зеленский намекнул на операции в Беларуси

"Сейчас ретрансляторы современных дронов "Шахед" - это уже новая техника, которая появилась на территории Беларуси и помогает поражать наших людей и энергетику. Потому что именно благодаря этим ретрансляторам идет корректировка. Мы сделали все, чтобы трех-четырех их уже не было", - заявил Зеленский.

Он также отметил, что это было сделано, ведь с их помощью Россия использовала реактивные дроны, но не только через Беларусь.

"Они шли не только через их территорию, они шли при технологической поддержке, которая осуществляется с территории Беларуси", - добавил глава государства.

Усиление санкций против Лукашенко за помощь РФ

"Мы будем следить за военной помощью, которую он (самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко - ред.).дает. Мы не поднимали этот вопрос с американской стороной, потому что видели, что американцы настроены найти с ним результат дипломатическим путем", - добавил Зеленский.

Он также подчеркнул, что Украина будет включаться в этот трек и проговаривать с американцами, что так не может быть, ведь он поддерживает войну и помогает убивать гражданских.

"У нас есть доказательства этого. Все это есть на картах, видео, все зафиксировано - как с территории Беларуси благодаря ретрансляторам заходили "Шахеды". И после этого было нанесение ударов по нам и были потери гражданских людей. Для нас это преступление", - подытожил глава государства.