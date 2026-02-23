Минус ретрансляторы для "Шахедов": Зеленский намекнул на операции в Беларуси
Президент Украины Владимир Зеленский намекнул на проведение операций по уничтожению вышек для сопровождения "Шахедов" на территории Беларуси.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.
"Сейчас ретрансляторы современных дронов "Шахед" - это уже новая техника, которая появилась на территории Беларуси и помогает поражать наших людей и энергетику. Потому что именно благодаря этим ретрансляторам идет корректировка. Мы сделали все, чтобы трех-четырех их уже не было", - заявил Зеленский.
Он также отметил, что это было сделано, ведь с их помощью Россия использовала реактивные дроны, но не только через Беларусь.
"Они шли не только через их территорию, они шли при технологической поддержке, которая осуществляется с территории Беларуси", - добавил глава государства.
Усиление санкций против Лукашенко за помощь РФ
"Мы будем следить за военной помощью, которую он (самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко - ред.).дает. Мы не поднимали этот вопрос с американской стороной, потому что видели, что американцы настроены найти с ним результат дипломатическим путем", - добавил Зеленский.
Он также подчеркнул, что Украина будет включаться в этот трек и проговаривать с американцами, что так не может быть, ведь он поддерживает войну и помогает убивать гражданских.
"У нас есть доказательства этого. Все это есть на картах, видео, все зафиксировано - как с территории Беларуси благодаря ретрансляторам заходили "Шахеды". И после этого было нанесение ударов по нам и были потери гражданских людей. Для нас это преступление", - подытожил глава государства.
Что предшествовало
Напомним, 18 февраля президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина ввела пакет санкций против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко за помощь России в войне.
Он рассказал, что во второй половине 2025 года на территории Беларуси россияне развернули систему ретрансляторов для управления ударными дронами, что увеличило возможности российской армии наносить удары по северным областям Украины от Киевщины до Волыни.
Президент отметил, что часть ударов, в частности по энергетическим объектам и железной дороге в украинских регионах, россияне не смогли бы нанести без такой помощи Беларуси.
Также сообщалось, что украинские хакеры более шести месяцев скрыто наблюдали за российскими операторами дронов и собрали доказательства использования территории Беларуси для атак по Украине.