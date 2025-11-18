Минус почти тысяча оккупантов, дроны и средство ПВО: Генштаб подсчитал потери врага за сутки
РФ за последние сутки потеряла почти тысячу солдат, а также военную технику: артиллерийские системы, РСЗО, дроны и одно средство ПВО.
Генеральный штаб ВСУ в Telegram
Таким образом, с 24 февраля 2022 года до 18 ноября 2025 года ориентировочные боевые потери противника составили:
- личного состава - около 1 160 380 (+ 960) человек.
- танков - 11 355.
- боевых бронированных машин - 23 594 ед.
- артиллерийских систем - 34 499 (+13) ед.
- РСЗО - 1 545 (+1) ед.
- средства ПВО - 1 247 (+1) ед.
- самолетов - 428 ед.
- вертолетов - 347 ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 81 793 (+294) ед.
- крылатые ракеты -3 940 ед.
- корабли/катера - 28 ед.
- подводные лодки - 1 ед.
- автомобильная техника и автоцистерны - 67 579 (+43) ед.
- специальная техника - 4 000 ед.
Фото: потери врага за сутки (GeneralStaff.ua)
Ситуация на фронте
Как сообщал Генштаб, в течение понедельника, 17 ноября, на фронте произошло 137 боевых столкновений. Россияне нанесли один ракетный и 47 авиационных ударов с применением двух ракет и 101 управляемой авиационной бомбы. Также оккупанты обстреляли позиции ВСУ 3435 дронами-камикадзе и 3332 раза обстреляли позиции украинских защитников и населенные пункты.
На Покровском направлении произошло 34 боевых столкновения. Там украинские защитники обезвредили 103 оккупантов, из которых 79 - ликвидированы. Также была обезврежена одна единица автомобильной техники и 18 беспилотников; поражено девять укрытий для оккупантов.