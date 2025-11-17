Понад 130 боїв і тисячі ударів дронами-камікадзе: вечірнє зведення Генштабу 17 листопада

Протягом понеділка, 17 листопада, на фронті відбулося 137 бойових зіткнень. Українські воїни завдають окупантами вогневого ураження та не дають їм просунутися вглиб території України.

Ворожі обстріли

Загалом росіяни сьогодні завдали одного ракетного та 47 авіаційних ударів із застосуванням двох ракет і 101 керованої авіаційної бомби. Також окупанти обстріляли позиції воїнів ЗСУ 3435 дронами-камікадзе і 3332 рази обстріляли позиції українських захисників і населені пункти.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках протягом доби ЗСУ відбили сім штурмових дій росіян. Країна-агресорка завдала чотири авіаудари, скинувши десять керованих авіабомб, а також здійснила 125 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, з яких сім - із РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку окупанти шість разів штурмував позиції українських підрозділів поблизу Вовчанська та у бік населеного пункту Дворічанське.

На Куп’янському напрямку загарбники тричі намагалися наступати в районах населених пунктів Піщане й Степова Новоселівка.

На Лиманському напрямку РФ здійснила дев’ять атак на позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Новий Мир, Зарічне й Дробишеве.

На Слов’янському напрямку бійці ЗСУ відбили десять ворожих штурмів. Росіяни намагалися просуватися у районах Дронівки, Серебрянки, Сіверська й Федорівки.

На Краматорському напрямку окупанти двічі намагався прорвати оборону українських захисників у районах Ступочок та Оріхово-Василівки.

На Костянтинівському напрямку російські окупанти 19 разів наступали на позиції підрозділів ЗСУ у районах Щербинівки, Олександро-Шультиного, Русиного Яру, Яблунівки та у бік Костянтинівки й Софіївки.

На Покровському напрямку від початку доби відбулося 34 бойових зіткнення. Росіяни намагалися атакувати у районах населених пунктів Маяк, Федорівка, Родинське, Червоний Лиман, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та Дачне. Наразі у двох локаціях тривають бої.

Згідно із попередніми даними, на цьому напрямку українські захисники сьогодні знешкодили 103 окупантів, з яких 79 - ліквідовано. Також була знешкоджена одна одиниця автомобільної техніки та 18 безпілотників; уражено дев’ять укриттів для окупантів.

На Олександрівському напрямку росіяни здійснили 13 спроб прорвати оборону ЗСУ у районах населених пунктів Зелений Гай, Вороне, Соснівка, Березове, Красногірське та Першотравневе. Досі триває одне боєзіткнення.

На Гуляйпільському напрямку ворог десять разів атакував позиції українських оборонців в районах населених пунктів Солодке, Рівнопілля, Яблукове та Зелений Гай.

На Оріхівському напрямку окупанти один раз наступали у бік населеного пункту Приморське.

На Придніпровському напрямку ворог двічі безуспішно намагався наблизитися до позицій бійців ЗСУ.