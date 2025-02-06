Мінус гаубиці й міномет. 44 бригада показала роботу артилеристів на Запорізькому напрямку

Артилеристи 44-ї бригади "відмінусували" дві ворожі гаубиці, а також міномет росіян на Запорізькому напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола.
На оприлюдненому відео можна побачити роботу українських бійців, під час якої було знищено:
"Кожен постріл - це зменшення ворожого озброєння та ще один крок до перемоги. Працюємо, поки останній окупант не покине нашу землю", - додали у бригаді.
Протягом минулої доби Збройні сили України (ЗСУ) "відмінусували" ще більше 1,2 тисячі російських окупантів, а також знищили:
Загалом від початку повномасштабної війни ворог втратив більше 845 тисяч одиниць живої сили.
Нещодавно Сили оборони відбили ворожий штурм на Покровському напрямку, під час якого було знищено ворожу техніку й особовий склад росіян.
Тим часом бійці бригада "Гарт" знищили антену зв'язку і БТР окупантів під Вовчанськом.
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