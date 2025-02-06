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За добу армія РФ втратила понад 1200 солдатів і рекордну кількість техніки, - ЗСУ

Четвер 06 лютого 2025 07:11
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За добу армія РФ втратила понад 1200 солдатів і рекордну кількість техніки, - ЗСУ Фото: за минулу добу росіяни втратили понад 200 одиниць техніки (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

За добу з 5 на 6 лютого російські війська втратили на фронті війни з Україною 1240 солдатів, 2 реактивні системи залпового вогню і 46 артилерійських систем. Кількість знищеної техніки агресора становить 219 одиниць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.02.25 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 845 310 (+1240) осіб ліквідовано;
  • танків - 9965 (+18) од.;
  • бойових броньованих машин - 20 737 (+16) од.;
  • артилерійських систем - 22 753 (+46) од.;
  • РСЗВ - 1271 (+2) од.;
  • засоби ППО - 1055 (+2) од.;
  • літаків - 369 од.;
  • гелікоптерів - 331 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 24 185 (+83) од.;
  • крилатих ракет - 3054 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 36 211 (+133) од.;
  • спеціальної техніки - 3737 (+2) од.

За добу армія РФ втратила понад 1200 солдатів і рекордну кількість техніки, - ЗСУ

Ситуація на фронті й удари БпЛА росіян

За даними Інституту вивчення війни (ISW), українські військові просунулися біля Покровська, натомість російські загарбники мали успіх у чотирьох районах.

Минулої ночі загарбники вкотре масштабно атакували Україну дронами-камікадзе типу "Шахед".

Зокрема, терористи атакували ударним безпілотником Харків. БпЛА пошкодив підприємство і найбільший ринок у місті.

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