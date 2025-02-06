За добу армія РФ втратила понад 1200 солдатів і рекордну кількість техніки, - ЗСУ

За добу з 5 на 6 лютого російські війська втратили на фронті війни з Україною 1240 солдатів, 2 реактивні системи залпового вогню і 46 артилерійських систем. Кількість знищеної техніки агресора становить 219 одиниць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.