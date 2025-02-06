За добу армія РФ втратила понад 1200 солдатів і рекордну кількість техніки, - ЗСУ
За добу з 5 на 6 лютого російські війська втратили на фронті війни з Україною 1240 солдатів, 2 реактивні системи залпового вогню і 46 артилерійських систем. Кількість знищеної техніки агресора становить 219 одиниць.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.02.25 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 845 310 (+1240) осіб ліквідовано;
- танків - 9965 (+18) од.;
- бойових броньованих машин - 20 737 (+16) од.;
- артилерійських систем - 22 753 (+46) од.;
- РСЗВ - 1271 (+2) од.;
- засоби ППО - 1055 (+2) од.;
- літаків - 369 од.;
- гелікоптерів - 331 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 24 185 (+83) од.;
- крилатих ракет - 3054 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 36 211 (+133) од.;
- спеціальної техніки - 3737 (+2) од.
Ситуація на фронті й удари БпЛА росіян
За даними Інституту вивчення війни (ISW), українські військові просунулися біля Покровська, натомість російські загарбники мали успіх у чотирьох районах.
Минулої ночі загарбники вкотре масштабно атакували Україну дронами-камікадзе типу "Шахед".
Зокрема, терористи атакували ударним безпілотником Харків. БпЛА пошкодив підприємство і найбільший ринок у місті.
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