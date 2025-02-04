ЗСУ відбили атаку на Покровському напрямку, знищивши бронетехніку та піхоту

Українські військові відбили ворожий штурм на Покровському напрямку. Там було знищено техніку ворога та самих росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОСУВ "Хортиця".

На Покровському напрямку ворог спробував прорвати оборону, кинувши в бій танк, два БМП з піхотою. Однак завдяки злагодженій роботі наших воїнів цей наступ перетворився на їхню поразку.

Зокрема, пілоти безпілотників бригади "Червона Калина" разом із побратимами з бригади морської піхоти відпрацювали з безпілотників по ворожій техніці, позбавивши окупантів шансів прорватися.

"Чітка координація, швидке прийняття рішень та влучні удари - і ще одна атака росіян захлинулася в українській землі", - сказано у повідомленні.

Бої за Покровськ

Зауважимо, останні місяці окупанти намагаються прорвати оборону на Покровському напрямку. Ця ділянка є однією з найважчих відрізків фронту.

Зокрема, речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов розповів про те, що російські окупанти змінили свою тактику наступу на Покровськ. Тепер замість того, щоб атакувати місто в лоб, вони намагаються оточити його.