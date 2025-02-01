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Бригада "Гарт" знищила антену зв'язку і БТР росіян під Вовчанськом (відео)

Вовчанськ, Субота 01 лютого 2025 19:42
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Бригада "Гарт" знищила антену зв'язку і БТР росіян під Вовчанськом (відео) Фото: в операції брали участь оператори ударних дронів (ілюстративне фото Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко

Прикордонники бригади "Гарт" на Вовчанському напрямку вдало відпрацювали по транспорту російських окупантів. Знищено вантажівку, бронетранспортери та антену зв'язку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної прикордонної служби.

Повідомляється, що прикордонники завдали ударів по ворожих позиціях на Вовчанському напрямку. Вдалося знищити вантажівку, два бронетранспортери БТР-80 і антену посилення зв'язку.

У самій бригаді зазначили, що завдання виконали бійці підрозділу Falcon з використанням мінометів і ударних дронів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військові вибили окупантів з одного з підприємств у Торецьку Донецької області. Вони також показали відео, на якому операція пройшла за участю бронегрупи у складі танкового екіпажу, екіпажу БМП Bradley і групи зачистки Національної поліції "КОРД" за підтримки бронеавтомобіля Senator MRAP.

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