Бригада "Гарт" знищила антену зв'язку і БТР росіян під Вовчанськом (відео)

Прикордонники бригади "Гарт" на Вовчанському напрямку вдало відпрацювали по транспорту російських окупантів. Знищено вантажівку, бронетранспортери та антену зв'язку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної прикордонної служби.

У самій бригаді зазначили, що завдання виконали бійці підрозділу Falcon з використанням мінометів і ударних дронів.

Повідомляється, що прикордонники завдали ударів по ворожих позиціях на Вовчанському напрямку. Вдалося знищити вантажівку, два бронетранспортери БТР-80 і антену посилення зв'язку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військові вибили окупантів з одного з підприємств у Торецьку Донецької області. Вони також показали відео, на якому операція пройшла за участю бронегрупи у складі танкового екіпажу, екіпажу БМП Bradley і групи зачистки Національної поліції "КОРД" за підтримки бронеавтомобіля Senator MRAP.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.